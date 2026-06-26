Tercera dimisión en el Gobierno de Inés Rey: las otras dos renuncias en A Coruña

A Juan Manuel Díaz Villoslada y Mónica Martínez se les ha sumado Noemí Díaz este viernes en el capítulo de dimisiones de concejales del Gobierno local de A Coruña durante los dos mandatos de Inés Rey.

Las dos primeras se produjeron después de las elecciones que convirtieron a Rey en alcaldesa en 2019; la última renuncia, a menos de un año para las municipales de 2027.

La dimisión de Díaz Villoslada como edil de Urbanismo y Movilidad se produjo en marzo de 2022. Fue sustituido por quien entonces era su asesor más cercano, Francisco Dinís Díaz Gallego, actual concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, y después de discrepancias con otras áreas municipales sobre distintos asuntos de su departamento.

El caso de Martínez ocurrió en el mismo mandato en que la también periodista entró en la Corporación como única edil de Ciudadanos, grupo del que renunció a mediados de 2020. Tras un periodo de tres meses como concejal no adscrita, Martínez fue anunciada como incorporación del Gobierno de Inés Rey como responsable de Deportes.

Con esta maniobra, el Ejecutivo local ganaba un edil y tenía diez. Pero a finales de 2022, Mónica Martínez presentó la dimisión después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificase que su nombramiento como concejal del Gobierno socialista se trataba de un caso de transfuguismo.

Acón, apartada sin funciones

En el primer mandato de Rey se produjo además el enfrentamiento entre la edil socialista Eva Martínez Acón, exsecretaria de la agrupación coruñesa, afín a Gonzalo Caballero y responsable municipal de Empleo, con la alcaldesa.

El choque se debió a las aportaciones de parte de su sueldo que los concejales del PSOE debían entregar al partido, aunque Rey acusó a Acón de dejadez de funciones y acabó apartándola de su puesto. La concejal no formaba parte del Ejecutivo local, si bien acudió a los plenos para votar los asuntos y mociones hasta el final del mandato.

Como era previsible, Acón no formó parte del Gobierno del segundo mandato de Inés Rey, como tampoco la anterior edil de Medio Ambiente, Esther Fontán. Ambas exconcejalas denunciaron el año pasado por el canal interno del PSOE por supuesto acoso de la propia alcaldesa y al portavoz municipal, José Manuel Lage, hechos que pusieron en conocimiento del secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.

Una edil de baja

A Noemí Díaz, primera dimisión del Gobierno local en este mandato, le sucederá en el cargo el siguiente candidato de la lista con la que el PSOE concurrió a las pasadas elecciones, Jesús Celemín, que formó parte del Gobierno municipal anterior.

El relevo no supone variación en el número de ediles socialistas en la Corporación, nueve además de la alcaldesa, ya que la responsable de Mercados, Diana Cabanas, lleva varios meses de baja laboral y sus funciones las ha asumido un compañero.