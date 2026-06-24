Detenido en A Coruña tras agredir a su pareja y precipitarse desde un primer piso en el Agra del Orzán

Un coche de la Policía Nacional en A Coruña. Enrique Romanos Tardío.

Un hombre ha sido detenido en A Coruña por un presunto delito de malos tratos después de agredir supuestamente a su pareja y precipitarse posteriormente desde un primer piso de un edificio situado en el barrio del Agra del Orzán.

Según han confirmado a este medio fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la mañana de este jueves en la avenida de A Gramela. Tras la agresión, el hombre se lanzó desde una ventana ubicada en una primera planta y tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia.

Las mismas fuentes indican que el presunto agresor se encuentra actualmente ingresado en un centro hospitalario bajo custodia policial, donde permanece detenido.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el estado de salud ni de la víctima ni del propio detenido.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 09:30 horas, en una mañana especialmente tranquila en la zona al coincidir con la jornada posterior a la celebración de San Juan.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales y sanitarios para atender la emergencia y hacerse cargo de la investigación de los hechos.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión y la posterior caída del hombre desde el inmueble.