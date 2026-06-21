A Coruña adjudica las obras de humanización de la calle Páramo en el Agra del Orzán

A Coruña ha adjudicado las obras de humanización de la calle Páramo, una actuación que supondrá una inversión de 280.000 euros y que permitirá al Gobierno de Inés Rey dar un paso más en su hoja de ruta en la Agra do Orzán, al amparo de la primera fase del Plan de Barrios 2025-2027.

Los trabajos en Páramo —concretamente, en su tramo norte hasta la intersección con Canceliña— serán ejecutados por la empresa Citanias, que se encargará de reurbanizar el conjunto de la calle para que esta gane en accesibilidad, un aspecto fundamental en un barrio tan compacto urbanísticamente como la Agra.

La ampliación y renovación de los espacios peatonales será una de las medidas más destacadas de la intervención. Se dispondrán pavimentos diferenciados entre aceras y calzada con el objetivo de reforzar la seguridad vial y visibilizar los espacios de paso de las personas viandantes. Además, también se prevé la plantación de más arbolado para reverdecer la calle allí donde no existan servicios subterráneos.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, subrayó la importancia de que el barrio de la Agra, uno de los más densamente poblados de Galicia, "disponga de más espacios públicos, adaptados a las necesidades del vecindario y que tengan en cuenta aspectos clave como el paso de personas con movilidad reducida". Las mejoras en la calle Páramo se llevan a cabo bajo esta premisa.

A licitación las actuaciones previstas en la calle Agra do Orzán

Además de la calle Páramo, el Concello tiene abiertos los trámites de contratación de las obras para mejorar la accesibilidad en la calle Agra do Orzán, donde se humanizará la intersección entre la ronda de Nelle y las calles Meira, Bellavista y Ramón María Aller. El Ejecutivo local estima que se invertirán 220.000 euros en esta otra actuación, que seguirá un patrón muy similar al que se ejecutará en Páramo.

Noemí Díaz hizo hincapié en la implicación del Gobierno municipal para que las infraestructuras y calles del barrio ganen calidad urbana y contribuyan también a revitalizarlo: “Las humanizaciones tienen un impacto muy positivo a la hora de visibilizar y dinamizar el pequeño comercio, fomentando también la apertura de nuevos negocios y la movilización de locales sin uso. Así lo constatamos en actuaciones como la Ronda Peatonal y la calle San Andrés, por ejemplo”.

En este sentido, la intervención en la calle Agra do Orzán, una de las principales arterias del barrio en términos de movilidad, se sustenta bajo esa perspectiva.