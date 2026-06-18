La niebla en el aeropuerto de A Coruña obliga a desviar vuelos a Santiago y Vigo

El aeropuerto de A Coruña en una imagen de archivo

La niebla ha sido la protagonista en las últimas horas en Alvedro, dificultando el tráfico aéreo en el aeropuerto coruñés. De hecho la intensa niebla de advección ha provocado desvíos y retrasos generalizados desde la pasada noche y durante las primeras horas de hoy.

Este fenómeno meteorológico, que se genera al desplazarse una masa de aire cálido y húmedo sobre una superficie fría, redujo drásticamente la visibilidad en la pista.

El primer afectado fue el vuelo de Iberia procedente de Madrid, que tenía previsto aterrizar en la ciudad herculina a las 23:40 horas de este miércoles y tuvo que ser redirigido.

Ya en la mañana de hoy, el avión de Vueling desde Barcelona (con llegada programada a las 7:50 horas) corrió la misma suerte, terminando su trayecto en Vigo.

Además de los desvíos directos, el aeródromo coruñés acumula múltiples retrasos tanto en salidas como en llegadas debido a la baja visibilidad en la pista.