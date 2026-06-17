Una persona resulta herida tras ser atropellada en la Ronda de Outeiro de A Coruña

Una ambulancia de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Xunta de Galicia

Una persona resultó herida este miércoles tras verse implicada en un atropello registrado en la Ronda de Outeiro de A Coruña.

El accidente tuvo lugar a las 15:57 horas a la altura del número 289 de esta vía, cuando un turismo colisionó con una persona que circulaba por la zona. La víctima se desplazaba en un vehículo de movilidad personal.

Según la información proporcionada por el 112, la persona atropellada se encontraba consciente tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 para prestar asistencia al herido y esclarecer las circunstancias del siniestro.