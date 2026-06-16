Los caballitos vuelven a O Parrote de A Coruña: el tiovivo ya se prepara para regresar este verano

El verano en A Coruña tiene muchas imágenes reconocibles: las playas llenas, las terrazas a rebosar, las colas en las heladerías y, desde hace años, el tiovivo de O Parrote girando frente al mar.

La estructura de la popular atracción ya puede verse en O Parrote, donde estos días se ultiman los preparativos para su puesta en funcionamiento. Aunque todavía no ha comenzado a girar, su presencia no ha pasado desapercibida para coruñeses y visitantes, que ya observan cómo uno de los clásicos del verano regresa a su ubicación habitual.

Con sus característicos caballitos de colores y su estética inspirada en los carruseles tradicionales, el tiovivo se ha convertido en una de las atracciones más fotografiadas del paseo marítimo durante la época estival. Cada año atrae tanto a familias con niños como a numerosos turistas que aprovechan su ubicación privilegiada, con vistas a la bahía y al casco histórico de la ciudad.

Horarios y precios

Según la información facilitada el dueño de la atracción, la intención es que el tiovivo comience a funcionar este sábado. El horario previsto será de 12:00 a 14:00 horas por la mañana y de 17:00 a 21:00 horas por la tarde.

En cuanto a los precios, cada viaje tendrá un coste de 3,50 euros, mientras que también se ofrecerá un bono de cuatro entradas por 12 euros.

Una estampa habitual

La presencia del carrusel forma ya parte del paisaje de O Parrote durante los meses de más afluencia turística. Situado a escasos metros de la Marina y de la Ciudad Vieja, el tiovivo se ha consolidado como uno de los elementos más reconocibles de esta zona de la ciudad, especialmente al caer la tarde, cuando las luces de la atracción se mezclan con el ambiente del paseo marítimo.

Mientras continúan los trabajos para su puesta a punto, muchos coruñeses ya cuentan los días para volver a ver girar los caballitos de O Parrote, una pequeña tradición que anuncia, un año más, la llegada del verano a A Coruña.