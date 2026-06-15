La reforma de los Cantones en A Coruña avanza con la calle de Santa Catalina ya renovada

La reforma de los Cantones, cuya finalización está prevista para finales de este mismo año, sigue avanzando y mostrando ya el resultado de la intervención. Es el caso de la calle de Santa Catalina, ahora peatonalizada desde Durán Loriga y que suma cinco árboles de carpe blanco. Cuatro de ellos se han colocado junto a la Fundación Barrié y el quinto en el cruce con Durán Loriga.

Con esta actuación, ya es posible caminar sin interrupciones, más allá de las obras que continúan en marcha, desde la plaza de Mina hasta la plaza de María Pita, paseando por los Cantones para atravesar después la calle Real y Riego de Agua.

Las obras continúan desde el pasado lunes en el terreno entre Sánchez Bregua y la plaza de Mina, una de las últimas fases de esta reforma, que cuenta con un presupuesto total que asciende a de 7,4 millones de euros.

Desde el Concello destacan la colocación de más vegetación en otros puntos de esta reforma, como en la calle Alcalde Manuel Casás o en el Obelisco, donde están las cuatro hayas rojas, a unos metros del metrosidero.

La alcaldesa, Inés Rey, recordó este lunes que "tareas como la colocación de mobiliario urbano, la adecuación de áreas verdes y la plantación de arbolado siempre se dan en una fase más adelantada, tras las obras de envergadura, como las de las infraestructuras. En el caso de los Cantones, según avanzamos a plaza de Mina ya se está dejando ver parte de la nueva imagen de la zona, por ejemplo en Santa Catalina".

Inevitablemente, las obras están perjudicando a vecinos y paseantes, a quienes Rey agradeció su paciencia y comprensión: "Somos conscientes de que pueden generar molestias, pero la idea que tenemos en ejecución se formuló para mantener la circulación y el tránsito en los Cantones sin interrupciones, a medida que avanzamos en el conjunto de la zona. A futuro sabremos valorarlo".

Entre los trabajos pendientes que se ejecutarán próximamente está el nuevo ascensor que hará más accesible el párking de los Cantones, una actuación en la que ya han comenzado los obreros con las tareas de encofrado de la estructura de los pisos inferiores.