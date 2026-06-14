MIP celebra diez años de música inclusiva en A Coruña: "La música me ayudó a salir de la tristeza"

Elsa Bouzas forma parte de MIP desde sus inicios y actuará en el concierto del próximo 17 de junio

El proyecto MIP (Músicas Inclusivas y Participativas) celebrará su décimo aniversario el próximo 17 de junio con un concierto en el Fórum Metropolitano de A Coruña. La actuación, que comenzará a las 19:00 horas y tendrá entrada libre hasta completar aforo, reunirá a usuarios, profesionales y entidades sociales y educativas que han formado parte de esta iniciativa impulsada por el músico y musicoterapeuta coruñés Robert Pier.

La cita contará con la participación de ADACECO, ADCOR, ASPRONAGA, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE, entidades que han colaborado activamente en un proyecto que durante la última década ha utilizado la música como herramienta de inclusión, convivencia y expresión emocional.

Además de repasar la trayectoria de MIP, el concierto buscará implicar al público, que podrá participar interpretando los conocidos Mantras de las Emociones con ayuda de recursos audiovisuales diseñados para facilitar la integración de todos los asistentes.

Diez años transformando vidas a través de la música

Entre las personas que subirán al escenario estará Elsa Bouzas, una de las participantes que lleva vinculada al proyecto prácticamente desde sus inicios. Para ella, la musicoterapia llegó en un momento especialmente complicado. "La musicoterapia llegó a mi vida en una época muy dura. Una trabajadora social me animó a apuntarme y le estaré siempre agradecida porque me ayudó a salir de la tristeza en la que estaba metida", recuerda.

Bouzas comenzó a participar en 2016, cuando arrancó el proyecto, y desde entonces no ha dejado de formar parte de sus actividades. "Hemos hecho cosas que nunca pensé que podría hacer, como subir a escenarios como el Palacio de la Ópera o cantar con la Banda Municipal de A Coruña", explica.

La usuaria destaca que una de las claves del éxito de MIP es la capacidad de reunir a personas muy diferentes alrededor de una experiencia común. "Aquí da igual que una persona vaya en silla de ruedas, tenga discapacidad visual o cualquier otra circunstancia. Todos participamos y todos formamos parte de lo mismo. Es una sensación muy bonita porque te sientes aceptado y querido", asegura.

Los Mantras de las Emociones

El concierto del próximo miércoles girará en torno a algunas de las composiciones más representativas del proyecto, entre ellas los Mantras de las Emociones, creados por Robert Pier. Cada una de estas piezas aborda sentimientos como la felicidad, la tristeza, el amor, la gratitud, el odio o la aceptación, con el objetivo de favorecer la reflexión y la expresión emocional a través de la música.

"Son letras muy potentes porque hablan de emociones que todos sentimos. A veces parece que expresar lo que uno siente está poco de moda, pero estas canciones te ayudan a reconciliarte contigo mismo", señala Bouzas.

La actuación contará además con el acompañamiento de músicos colaboradores habituales del proyecto y servirá para celebrar una década de actividad en la que MIP se ha consolidado como una referencia en el ámbito de la inclusión social a través de la música.

Un proyecto pionero en A Coruña

Creado en 2016 por Robert Pier, MIP nació con el objetivo de acercar la música a personas con diversidad funcional y convertirla en una herramienta de participación social.

A lo largo de estos diez años, el proyecto ha impulsado conciertos, grabaciones y actividades que han permitido visibilizar la diversidad y fomentar espacios culturales accesibles. Entre sus hitos figura la grabación del disco Diversos Funcionales, presentado junto a la Banda Municipal de A Coruña y más de un centenar de participantes vinculados a distintas entidades sociales.

Para Bouzas, el aniversario es también una oportunidad para celebrar todo lo conseguido durante este tiempo. "Lo más bonito es ver cómo la gente disfruta. He conocido a personas maravillosas y he vivido experiencias que jamás imaginé. Llevamos diez años y esto no va a parar", concluye.

El concierto cuenta con el apoyo del Concello da Coruña, la Fundación EMALCSA, Vegalsa-Eroski y la Fundación María José Jove. La entrada será gratuita hasta completar el aforo del Fórum Metropolitano.