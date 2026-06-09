A Falperra en A Coruña estrena su renovada pista deportiva, que luce un mural en honor al Deportivo

Los vecinos y vecinas del barrio de A Falperra, en A Coruña, ya disfrutan de nuevo de su pista deportiva, que fue sometida a una reforma integral por parte del Concello.

La alcaldesa, Inés Rey, visitó este martes la cancha, un equipamiento público concebido para fomentar la práctica deportiva al aire libre que, además, es uno de los principales núcleos de convivencia e interrelación social del barrio. "Desde hace décadas, la cancha de la Falperra forma parte de la memoria y los recuerdos colectivos de generaciones de vecinas y vecinos que crecieron aquí, jugando al fútbol en la calle y también al baloncesto", señaló la regidora.

Ahora, el Concello acaba de finalizar las obras para acondicionar y modernizar la pista. Las tareas incluyeron la ejecución de un nuevo muro, la renovación del sistema de iluminación, la instalación de nuevas canastas, la mejora del pavimento deportivo mediante la aplicación de resinas específicas y la renovación del cierre perimetral de la pista.

Mural que homenajea al Deportivo

En paralelo a los trabajos en la pista, y con la colaboración desinteresada de un grupo de artistas —entre los que se encuentran vecinos del barrio—, en uno de los laterales de la cancha se pintó un nuevo mural artístico en homenaje al Real Club Deportivo. Su elaboración se concretó en los días previos al partido que certificó el ascenso del conjunto blanquiazul a Primera División frente al Valladolid, el 24 de mayo.

"Este mural simboliza muchas cosas. La primera, el sentimiento deportivista latente en el conjunto de la ciudad, tan vivo como lo está en nuestros barrios. Acciones como esta, que llegan con la implicación del vecindario, no solo completan las obras de mejora en los barrios, sino que también contribuyen a cuidar la identidad de nuestra ciudad y a difundir la pasión por el Dépor calle a calle", expuso la alcaldesa.

Rey señaló que "a día de hoy, seguramente mucho más que antes, la industria del fútbol es global. Por eso es tan bonito y tan importante que en A Coruña estemos al lado del principal club de la ciudad, y que las nuevas generaciones, con muchas niñas y niños que vieron al Dépor sufrir y resurgir desde la Primera Federación, estén tan volcadas con sus colores desde edades tempranas".

La alcaldesa, acompañada hoy por Carlos Ballesta, consejero delegado del Real Club Deportivo; Jaime Suárez, presidente de la Asociación de Vecinos de la Falperra; y Marcos Lamas, uno de los artistas que elaboraron el mural, hizo referencia a ejemplos existentes en el mundo de cómo los trabajos artísticos a pie de calle contribuyen a preservar la identidad y la historia de una ciudad. En el ámbito deportivo, citó casos como Liverpool y Nápoles, donde el fútbol es casi una religión.