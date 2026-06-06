Os Mallos tendrá su propio Paseo de la Fama: la coruñesa Lucía Veiga estrenará una estrella en Ángel Senra

En Hollywood tienen el Paseo de la Fama. Y en Os Mallos tendrán el suyo propio. La peatonal de Ángel Senra se convertirá en los próximos meses en el escenario de una iniciativa con la que la Asociación Vecinal Os Mallos quiere rendir homenaje a algunos de los vecinos que han llevado el nombre del barrio más allá de sus fronteras.

La primera en ocupar un lugar destacado será la actriz Lucía Veiga, que contará con su propia estrella y se convertirá en la madrina de un proyecto que aspira a crecer año tras año.

La idea fue desvelada por la presidenta de la entidad vecinal, Pilar Neira, coincidiendo con la presentación de las fiestas de Os Mallos, que se celebrarán los días 26 y 27 de junio y que este año tendrán como uno de sus ejes principales el reconocimiento al talento surgido entre las calles del barrio.

Lucía Veiga será la primera piedra de ese proyecto. La actriz coruñesa, una de las intérpretes gallegas más reconocidas de los últimos años, ejercerá además como pregonera de las fiestas en una jornada en la que también se inaugurará oficialmente el denominado Paseo de Xentes dos Mallos.

El barrio presume de cantera

Las fiestas también servirán para reconocer a tres jóvenes deportistas vinculados al barrio que han destacado durante los últimos meses en competiciones nacionales e internacionales.

Se trata de Cristina Castiñeiras, subcampeona de España de gimnasia rítmica adaptada; Samba Whade, jugador juvenil del Deportivo convocado con la selección española sub-17; y Aitor Mato, subcampeón de Europa con la selección española de fútbol playa.

Cartel fiestas Os Mallos

Los tres recibirán un homenaje público el 26 de junio antes del pregón de Veiga.

Un barrio que celebra a los suyos

El estreno del Paseo de la Fama será una de las grandes novedades de unas fiestas que también contarán con la orquesta Saudade, la macrodiscoteca Éxtasis, concursos populares, una sardiñada y actuaciones musicales durante dos jornadas.