El acusado de matar a Yoel Quispe en A Coruña culpó a otro joven antes de ser detenido por la policía

La madre de Yoel Quispe durante el primer día del juicio por el apuñalamiento mortal a su hijo M. Dylan - Europa Press

La investigación por la muerte de Yoel Quispe sigue dejando detalles sobre lo ocurrido aquella Nochebuena de 2023 que acabó en tragedia en A Coruña. Este viernes, durante una nueva sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial, varios policías aseguraron que el joven que terminó confesando la puñalada mortal intentó inicialmente desviar la atención hacia otra persona cuando los agentes comenzaron a acercarse a él.

Los agentes que declararon este viernes en la Audiencia Provincial de A Coruña aseguraron que el joven que acabó reconociendo la autoría de la puñalada culpó inicialmente a otra persona de los hechos antes de ser detenido.

La sesión estuvo centrada en las declaraciones de los policías que intervinieron tanto en la atención inicial del suceso como en las posteriores investigaciones, según ha informado Europa Press.

Uno de los agentes relató que, días después de la agresión, recibieron el aviso de varias personas que afirmaban conocer la identidad del autor de la puñalada. Al desplazarse a una plaza de la ciudad, localizaron al ahora acusado.

"Nos dice que conoce al presunto autor del homicidio", explicó el policía durante su declaración. Según detalló, el joven mantuvo en todo momento una actitud "pacífica y colaboradora", aunque señaló a otra persona como responsable de la agresión e incluso facilitó su nombre.

Los agentes coincidieron en describir al acusado como tranquilo durante esos primeros contactos con la Policía. De hecho, acudió inicialmente a dependencias policiales en calidad de testigo antes de que las investigaciones condujesen a su detención. Posteriormente reconoció ser el autor de la puñalada.

Buscaron el arma, sin éxito

Durante la vista también declararon los policías que acudieron la madrugada de los hechos a la zona de Juan Flórez tras recibir el aviso de una persona herida. A su llegada encontraron a Yoel Quispe muy grave.

"Nos dijeron que había alguien herido", explicó uno de los agentes. "Sangraba mucho por el tórax". El policía llegó a describir la escena como un "charco de sangre".

Los investigadores también confirmaron que realizaron distintas búsquedas para localizar la navaja utilizada en la agresión, aunque el arma nunca fue encontrada.

Una pelea que acabó en tragedia

En jornadas anteriores, varios testigos habían relatado que los hechos se desencadenaron tras un empujón de Yoel a otro joven, lo que derivó en una primera pelea. Posteriormente se produjo una segunda reyerta en la que intervino el acusado confeso, que inicialmente habría tratado de mediar.

Sin embargo, por causas que todavía se analizan en el juicio, la situación terminó con la agresión mortal que acabó con la vida del joven de 22 años.

Respecto a otro de los acusados, un agente señaló durante la vista que podría haber tenido conocimiento de lo ocurrido, aunque "no aportó" esa información a los investigadores.

Diferentes versiones sobre la implicación de los acusados

Las acusaciones mantienen posiciones enfrentadas sobre el grado de participación de los tres jóvenes que se sientan en el banquillo.

La Fiscalía solicita 14 años de prisión por homicidio para el autor confeso de la puñalada y el archivo de la causa para los otros dos acusados.

Por su parte, las familias de la víctima sostienen que los tres tuvieron algún grado de implicación. La acusación ejercida por la madre considera que uno de ellos facilitó la navaja utilizada en la agresión y reclama 25 años de cárcel para ambos por asesinato, además de 15 años para un tercer acusado como cómplice.

La representación del padre coincide en pedir 25 años para los dos principales acusados, aunque rebaja a tres años la petición para el tercero al considerarlo encubridor.

Las defensas, en cambio, solicitan la absolución. En el caso del joven que reconoció la autoría de la puñalada, su abogado plantea de forma alternativa que los hechos sean calificados como homicidio imprudente o lesiones dolosas con resultado de muerte imprudente, con una petición de un año de prisión.

Por esta misma causa ya fueron juzgados anteriormente dos jóvenes acusados de golpear a la víctima durante la pelea. Ambos aceptaron una condena de nueve meses de cárcel, suspendida con la condición de no delinquir nuevamente y de hacer frente a la responsabilidad civil correspondiente.