La Ciudad Deportiva de la Torre, en A Coruña, renovará sus vestuarios tras años de uso intensivo

La Ciudad Deportiva de la Torre inicia este lunes la primera fase de la reforma integral de sus vestuarios, una actuación con la que el Concello busca modernizar una de las infraestructuras deportivas más utilizadas de la ciudad.

Los trabajos se desarrollarán en el ala norte del edificio y permitirán renovar completamente unos espacios que, tras décadas de uso continuado, presentaban un importante desgaste tanto en sus acabados como en las instalaciones técnicas.

El concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, destacó la relevancia de una actuación largamente demandada por los usuarios. "La Ciudad Deportiva de la Torre es una instalación única en Galicia, con un nivel de actividad extraordinario que cada semana acoge cientos de partidos y entrenamientos y da servicio a miles de deportistas, por lo que la reforma de sus vestuarios, una demanda histórica de los clubes y de las personas usuarias, va a convertirse por fin en una realidad", señaló.

La intervención incluye la renovación integral de los espacios interiores, la sustitución del sistema de producción de agua caliente sanitaria por otro más eficiente, la incorporación de sistemas de climatización y ventilación y la ejecución de una nueva fachada ventilada para mejorar el aislamiento térmico del edificio.

Además, se renovarán las redes de fontanería, saneamiento, electricidad e iluminación, al tiempo que se reorganizarán los espacios para adaptarlos a las necesidades actuales. Entre las mejoras previstas figura también la ampliación de la accesibilidad mediante la creación de nuevos espacios adaptados para personas con movilidad reducida y la mejora de las dependencias destinadas al arbitraje.

Más eficiencia y solución a problemas estructurales

Las obras permitirán asimismo corregir diversas deficiencias acumuladas con el paso de los años, entre ellas filtraciones, fisuras y otros problemas constructivos detectados en el inmueble.

Estas actuaciones contribuirán a prolongar la vida útil de las instalaciones y forma parte de un proyecto más amplio que se ejecutará en dos fases y que culminará con la renovación completa del edificio de vestuarios.

El gobierno local enmarca esta intervención dentro del plan de inversiones destinado a modernizar los equipamientos deportivos municipales.