Allegados de Yoel Quispe reclaman justicia ante la Audiencia de A Coruña en el inicio del juicio por su muerte

La Audiencia Provincial de A Coruña inició este lunes el juicio por la muerte de Yoel Quispe, el joven de 22 años que falleció tras ser apuñalado durante la madrugada del 24 de diciembre de 2023 en la zona de Juan Flórez. Coincidiendo con el arranque del proceso, familiares y allegados se concentraron a las puertas del edificio judicial para reclamar justicia.

La protesta se desarrolló con pancartas y camisetas con el lema "Justicia para Yoel" y contó con la presencia de la madre del joven, que no realizó declaraciones. En representación de la familia intervino una portavoz que leyó un manifiesto en el que pidió que el juicio permita "esclarecer los hechos y determinar responsabilidades".

Durante la lectura del texto, la familia defendió que no dejará de buscar respuestas sobre lo ocurrido aquella noche. "La indiferencia no es una opción", afirmó la portavoz, antes de insistir en que continúan reclamando "verdad, justicia y reparación".

La sesión celebrada este lunes estuvo centrada en la constitución del Tribunal del Jurado y en la exposición por parte de las acusaciones y defensas de los hechos que consideran probados. Está previsto que durante los próximos días declaren testigos, agentes policiales y peritos. El 12 de junio se presentarán los informes finales y los acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra. El objeto del veredicto será entregado al jurado el día 15.

Diferencias entre Fiscalía y familia

El procedimiento llega a juicio con posiciones enfrentadas entre las partes. La Fiscalía solicita 14 años de prisión por homicidio para el único acusado que permanece encarcelado y pide el sobreseimiento de la causa para otros dos jóvenes.

La familia, por el contrario, sostiene desde el inicio de la investigación que los tres implicados deben responder por un delito de asesinato. Considera autor material al acusado que permanece en prisión, cooperador necesario al joven que presuntamente le facilitó la navaja y atribuye a un tercer implicado un papel relevante en los hechos.

La magistrada instructora acordó finalmente la apertura de juicio oral por asesinato y con Tribunal del Jurado, una calificación más cercana a la defendida por las acusaciones particulares que a la planteada inicialmente por el Ministerio Público.

Según explicó el abogado de la familia, esta calificación podría suponer penas de hasta 25 años de prisión para los dos principales acusados y de tres años para el tercero, considerado encubridor.

Dos condenados por las agresiones previas

Paralelamente, dos jóvenes acusados de participar en la agresión sufrida por Yoel Quispe antes de la puñalada mortal ya fueron condenados recientemente tras alcanzar un acuerdo de conformidad.

Ambos aceptaron una pena de nueve meses de prisión por un delito de lesiones y el pago de 1.500 euros en concepto de responsabilidad civil. Según la Fiscalía, golpearon a la víctima con puñetazos y patadas durante una reyerta ocurrida en la confluencia de las calles Sinfónica de Galicia y Juan Flórez.

Horas después de aquella agresión, Yoel Quispe falleció a consecuencia de la puñalada que centra ahora el juicio.