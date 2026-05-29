El juicio por el crimen de Yoel Quispe arranca en A Coruña con tres acusados y el arma aún desaparecida

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá desde el próximo lunes 1 de junio el juicio por el crimen de Yoel Quispe, un proceso que se prolongará durante 19 días. En el banquillo se sentarán los tres acusados: el que supuestamente facilitó la navaja, el que asestó la puñalada y el que en teoría se deshizo de ella. Solo uno de ellos confesó los hechos.

El crimen se produjo durante la Nochebuena de 2023. Según la investigación, Yoel fue rodeado y agredido por varios jóvenes en el transcurso de una pelea que terminó con una puñalada mortal. Desde entonces, un altar en la calle Sinfónica de Galicia recuerda cada día su muerte.

El juicio contará finalmente con tres acusados. José Luis Franco, el único que permanece en prisión provisional, señalado como el autor material de la puñalada mortal. Félix Gestal será juzgado como supuesto cooperador necesario por haber facilitado presuntamente la navaja utilizada en el crimen y Aarón González se enfrenta a una acusación relacionada con la desaparición del arma blanca.

El abogado de la familia, Adrián Borrajo, explicó este jueves que la acusación particular mantiene la tesis de asesinato contra José Luis Franco y también contra Félix Gestalt como cooperador necesario. "Uno va por asestar la puñalada, otro por facilitar la navaja y el otro por deshacerse de ella", resume el letrado.

Según detalla Borrajo, la Fiscalía mantiene por ahora una acusación por homicidio únicamente contra José Luis Franco, al considerar que no está suficientemente acreditado que Gestalt facilitase el arma. Sin embargo, el auto de apertura de juicio oral sí recoge esa posibilidad y permitirá que esa tesis sea debatida durante la vista.

En el caso de Aarón González, la acusación particular estudia modificar durante el juicio su calificación inicial de complicidad para pasar a solicitar una condena por encubrimiento. La clave estaría en que, presuntamente, fue quien hizo desaparecer la navaja después de los hechos. "Parece ser, por varios testigos, que la arrojó a un contenedor", explica Borrajo.

La desaparición del arma será precisamente uno de los elementos centrales del proceso judicial. La navaja nunca nunca apareció, una circunstancia que puede resultar determinante tanto para reconstruir lo sucedido como para delimitar el grado de implicación de cada acusado.

Declararán los dos jóvenes absueltos por lesiones

Otro de los puntos relevantes será la declaración de los dos jóvenes que ya fueron juzgados el pasado mes por un delito de lesiones y terminaron absueltos. En esta ocasión comparecerán como testigos durante las primeras jornadas del juicio.

Además, sobre el principal acusado pesa también la carta en la que confesó el crimen y aseguró estar arrepentido por lo ocurrido. Aquella confesión fue interpretada por algunas partes como una posible estrategia para intentar reducir una futura condena.

El juicio, con jurado popular, está previsto para 19 jornadas, aunque el calendario inicial contempla finalizar la fase principal el día 12 y entregar el objeto del veredicto al jurado el día 15.

Coincidiendo con el inicio de la vista oral, la familia de Yoel Quispe volverá a concentrarse el próximo lunes a las puertas de la Audiencia Provincial, como ya hizo en anteriores ocasiones para reclamar justicia. La protesta estará encabezada por la madre del joven, que aguardará a prestar declaración antes de entrar en la sala para seguir el desarrollo del juicio.