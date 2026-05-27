Rueda avala a Miguel Lorenzo pero evita confirmar si será el candidato en A Coruña: "Tiene altas expectativas de futuro"

El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda, evitó confirmar de forma explícita quién será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña, aunque sí elogió públicamente el trabajo realizado por Miguel Lorenzo al frente de la oposición municipal durante los últimos años.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en un acto en la fábrica de Coca-Cola de A Coruña tras ser preguntado por la posibilidad de que Miguel Lorenzo no repita como candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña en las elecciones de 2027.

Rueda avanzó que “el próximo mes anunciaremos los candidatos de las ciudades” y defendió la relevancia de estos nombramientos dentro de un partido “de gobierno”. “Entiendo que el interés por conocer a los candidatos y candidatas del Partido Popular tiene aún mayor relevancia porque somos un partido de gobierno y yo aspiro a que todos nuestros candidatos vayan con el planteamiento de poder ser alcaldes o alcaldesas de sus ciudades”, señaló.

El líder del PPdeG insistió además en que las decisiones se tomarán en los órganos internos del partido. “Somos un partido de pocas improvisaciones y de mucho trabajo, por lo que no me corresponde a mí decir quién será el candidato de A Coruña. Eso le corresponde a una serie de órganos dentro del partido que se reúnen y toman las decisiones”, afirmó.

No obstante, sí trasladó una valoración positiva sobre Miguel Lorenzo y su papel como portavoz municipal popular. “Si tuviera que expresar mis preferencias, diría que Miguel Lorenzo ha hecho un magnífico trabajo todos estos años en la oposición y tiene altas expectativas de futuro, especialmente viendo el nerviosismo de algunos y algunas”.

Lorenzana: "Es una cuestión de partido"

Mientras, hoy también en un acto en A Coruña, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana ha subrayado que la designación del candidato o candidata a la Alcaldía de A Coruña es “una cuestión del partido”. Así lo manifestó al ser preguntada sobre la persona que podría optar a ser el número uno de la candidatura popular después de que Miguel Lorenzo fuese el cabeza de lista en las anteriores elecciones municipales.

Cuestionada durante un acto con empresarios en A Coruña sobre si se ve como futura candidata, Lorenzana dejó claro que su prioridad continúa siendo el Ejecutivo autonómico. “Espero y deseo seguir estando, tenemos mucho trabajo por hacer”, afirmó, insistiendo en que la decisión corresponde al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y al presidente provincial del partido, Diego Calvo.

Desde el PSOE, hoy, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, preguntada sobre la posibilidad de que Lorenzo no repita, ha dicho que "es una decisión que les compete a ellos". "A diferencia del PP, nosotros no nos dedicamos a comentar cuestiones internas del resto de partidos", añadió

Candidaturas en junio

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, avanzó el pasado 13 de mayo de 2026 que el partido ratificará “en torno a junio” a sus candidatos para las municipales de 2027 en las siete ciudades gallegas. Prado destacó además que los actuales portavoces locales “tienen muchas más posibilidades” que “otras personas” de optar a las alcaldías, en una clara referencia al peso que mantienen los líderes municipales dentro de la estructura del partido.

En este mismo acto, la secretaria popular ya había sido preguntada acerca de si el PPdeG se planteaba, como en su día hizo Alberto Núñez Feijóo, que alguno de los actuales conselleiros del equipo de Rueda dejasen el Consello de la Xunta para batirse en la arena municipal.

Y sobre esto fue muy clara, dando casi por descartado este extremo al enfatizar que son los portavoces locales quienes tienen más papeletas para ser candidatos o candidatas, que son los que "conocen bien los problemas de los vecinos y vecinas de cada ciudad".