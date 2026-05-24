Sofocado un incendio en una vivienda deshabitada de Oleiros (A Coruña) sin personas en el interior

Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado en una vivienda deshabitada de Perillo movilizó a los servicios de emergencia después de que existiera la sospecha inicial de que pudiera haber alguna persona en el interior del inmueble.

El aviso se recibió en torno a la 1:50 horas, momento en el que se activó el operativo de emergencia para intervenir en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Oleiros, que lograron extinguir las llamas y asegurar la zona. Una vez controlado el fuego, los profesionales realizaron una inspección exhaustiva y rastrearon el interior del inmueble para descartar la presencia de posibles ocupantes.

Tras la revisión completa de la vivienda, el resultado fue negativo, confirmándose que no había ninguna persona en el interior.

Finalizadas las comprobaciones, los trabajos continuaron con las labores de ventilación del inmueble para evacuar el humo acumulado, una actuación en la que también colaboraron efectivos del parque comarcal de Arteixo.