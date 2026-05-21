Detienen a un hombre en el entorno de As Lagoas, en A Coruña, por malos tratos

Este miércoles por la tarde, hacia las 18:00 horas, un hombre fue detenido por un presunto caso de malos tratos.

Los hechos se produjeron en la tarde del 20 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional intervinieron en la zona de As Lagoas, entre el Aquarium Finisterrae y la Domus.

La investigación para esclarecer los hechos continúa abierta, aunque por el momento no han trascendido más detalles al respecto.

Estos hechos se producen tan solo unos días después de que la Policía Local registrase un caso de violencia doméstica en el barrio de Monte Alto, en la calle Faro. Este caso tuvo lugar el pasado 14 de mayo y un hombre también fue detenido como presunto autor de los hechos.

El año pasado Galicia fue la quinta comunidad de España con más casos activos de violencia de género. Del total de 103.942 casos a nivel estatal que se registraron en el 2025, 6.155 fueron en la región gallega, tal y como desvelaron los datos de Interior publicados el pasado mes de enero.