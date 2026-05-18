Mejoras en la movilidad de A Coruña: A Sardiñeira estrenará un nuevo acceso peatonal al instituto

El Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha una nueva actuación de mejora urbana en el barrio de A Sardiñeira con la creación de un acceso peatonal directo al instituto desde la avenida de Arteixo.

Los trabajos, iniciados este lunes, permitirán habilitar un recorrido seguro y plenamente accesible hasta la entrada trasera del centro educativo, una conexión que hasta ahora no existía.

La intervención busca facilitar el acceso diario del alumnado y evitar los recorridos improvisados que muchos estudiantes realizaban hasta ahora. En la actualidad, parte de los escolares acceden al recinto atravesando zonas de aparcamiento y espacios con terreno irregular y abundante vegetación, una situación que incrementaba el riesgo de caídas o incidentes.

Esta actuación da continuidad al plan de mejora impulsado por el Ayuntamiento en la zona tras la reciente apertura de la nueva vía de doble sentido de Agra dos Mallos. El nuevo itinerario tendrá dos metros de ancho y estará pavimentado con xabre-cemento, conectando directamente la avenida de Arteixo con la puerta ubicada en el cierre perimetral posterior del instituto.

El proyecto incluirá además un refuerzo de la iluminación pública, con la instalación de varios báculos con tecnología led a lo largo del recorrido para mejorar la visibilidad y la seguridad durante todo el año.

La actuación se completará con trabajos de ajardinamiento y la plantación de cuatro nuevos árboles, concretamente dos ejemplares de metasecuoya y otros dos de quercus palustris, reforzando así la integración paisajística del nuevo acceso.