Una hormigonera vuelca en la carretera que conecta A Coruña y Arteixo

Una hormigonera ha volcado este lunes por la mañana en la carretera que conecta A Coruña con el municipio de Arteixo, dejando una escena sorprendente para los conductores que pasaban por la vía en dirección hacia la ciudad.

El siniestro ocurrió, según el 112, en la AC 552, en una rotonda cerca de la presa a la altura del desvío a Meicende. Fue un particular quien alertó a la central de emergencias de que se había producido el accidente.

El conductor, herido leve, necesitó ser atendido por los servicios sanitarios al presentar un corte. Por el momento, se desconoce si necesitó ser trasladado en ambulancia hasta el hospital.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico, un equipo de Urgencias Sanitarias y los Bomberos de Arteixo, que trabajan en levantar el vehículo.

Asimismo, según la Guardia Civil el tráfico circula con normalidad, sin gran afectaciones.