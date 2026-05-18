A Coruña abre cursos gratuitos con más de 800 horas para impulsar el empleo

El Ayuntamiento de A Coruña mantiene abierto el plazo de inscripción para una nueva convocatoria de cursos gratuitos dirigidos a personas desempleadas, dentro del programa Éfeso Coruña, una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus destinada a mejorar la inserción laboral a través de formación práctica y certificada.

La nueva oferta suma más de 800 horas de formación especializada y está orientada a perfiles con posibilidades reales de incorporación al mercado laboral. Los itinerarios programados abarcan sectores con elevada demanda de profesionales y combinan capacitación técnica con un enfoque práctico.

Entre las propuestas figuran el curso de Actividades auxiliares de almacén, con certificado profesional de nivel 1 y 289 horas de duración, que se desarrollará entre el 16 de junio y el 4 de septiembre; Actividades auxiliares de comercio, también con certificado profesional de nivel 1, del 9 de junio al 16 de septiembre y un total de 349 horas; además del itinerario de Carnicería y charcutería, previsto del 22 de mayo al 5 de agosto con 264 horas lectivas.

La programación se completa con la formación en Técnicas de limpieza y desinfección hospitalaria, que se impartirá entre el 10 de junio y el 29 de julio, con una duración de 174 horas.

Las personas interesadas pueden solicitar información y formalizar su inscripción a través del correo electrónico efesocoruna@coruna.gal o llamando al teléfono del Servicio Municipal de Empleo, 981 18 43 99.

Continuidad a la iniciativa Coruña Suma

El programa Éfeso da continuidad a la iniciativa municipal Coruña Suma, que logró la inserción laboral de 1.130 personas, y cuenta con un presupuesto superior a los tres millones de euros, con una aportación municipal que supera el millón y una financiación europea del 60% del coste total.

Además de estos cursos, Éfeso incluye formación con certificado profesional y prácticas en empresas de la ciudad en ámbitos como atención sociosanitaria, comercio, administración y gestión, hostelería y turismo, pescadería o servicios auxiliares de peluquería, entre otros sectores estratégicos para el empleo local.