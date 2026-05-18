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A Coruña abre cursos gratuitos con más de 800 horas para impulsar el empleo
El Ayuntamiento oferta nuevas plazas formativas del programa Éfeso para personas desempleadas en sectores con alta demanda laboral
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El Ayuntamiento de A Coruña mantiene abierto el plazo de inscripción para una nueva convocatoria de cursos gratuitos dirigidos a personas desempleadas, dentro del programa Éfeso Coruña, una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus destinada a mejorar la inserción laboral a través de formación práctica y certificada.
La nueva oferta suma más de 800 horas de formación especializada y está orientada a perfiles con posibilidades reales de incorporación al mercado laboral. Los itinerarios programados abarcan sectores con elevada demanda de profesionales y combinan capacitación técnica con un enfoque práctico.
Entre las propuestas figuran el curso de Actividades auxiliares de almacén, con certificado profesional de nivel 1 y 289 horas de duración, que se desarrollará entre el 16 de junio y el 4 de septiembre; Actividades auxiliares de comercio, también con certificado profesional de nivel 1, del 9 de junio al 16 de septiembre y un total de 349 horas; además del itinerario de Carnicería y charcutería, previsto del 22 de mayo al 5 de agosto con 264 horas lectivas.
La programación se completa con la formación en Técnicas de limpieza y desinfección hospitalaria, que se impartirá entre el 10 de junio y el 29 de julio, con una duración de 174 horas.
Las personas interesadas pueden solicitar información y formalizar su inscripción a través del correo electrónico efesocoruna@coruna.gal o llamando al teléfono del Servicio Municipal de Empleo, 981 18 43 99.
Continuidad a la iniciativa Coruña Suma
El programa Éfeso da continuidad a la iniciativa municipal Coruña Suma, que logró la inserción laboral de 1.130 personas, y cuenta con un presupuesto superior a los tres millones de euros, con una aportación municipal que supera el millón y una financiación europea del 60% del coste total.
Además de estos cursos, Éfeso incluye formación con certificado profesional y prácticas en empresas de la ciudad en ámbitos como atención sociosanitaria, comercio, administración y gestión, hostelería y turismo, pescadería o servicios auxiliares de peluquería, entre otros sectores estratégicos para el empleo local.