Os Mallos, en A Coruña, homenajea al escultor José Castiñeiras y su legado en la ciudad

El barrio de Os Mallos, en A Coruña, acogió este sábado por la mañana un homenaje al escultor José Castiñeiras, natural de Dubra y afincado en la ciudad desde hace más de dos décadas. Además, es autor de gran parte de las esculturas de la ciudad.

La alcaldesa, Inés Rey, presidió la inauguración de un monolito conmemorativo situado en la glorieta de la avenida de Os Mallos con la ronda de Nelle, en un acto institucional organizado por la Asociación Vecinal Os Mallos Plataforma en colaboración con el Concello da Coruña.

Al acto asistieron representantes de la familia del artista, miembros de la entidad vecinal y numerosos vecinos y vecinas del barrio, en un reconocimiento público a una de las figuras fundamentales del arte escultórico coruñés contemporáneo. También acudió Diego Luis Díaz Méndez, alcalde de Val do Dubra, localidad natal de José Castiñeiras.

La alcaldesa destacó "la inmensa huella artística y emocional" que Castiñeiras dejó en la ciudad a través de obras ya integradas en la memoria colectiva de A Coruña, como la estatua de María Pita, la Fuente de los Surfistas, Las Gaviotas, Los Liberales o los monumentos dedicados a Pucho Boedo y Álvaro Cunqueiro. Inés Rey subrayó además el valor especial de un reconocimiento "nacido desde el corazón de su barrio", señalando que "este homenaje de los vecinos y vecinas de Os Mallos se convierte hoy en un homenaje de toda la ciudad".

La jornada comenzó con la actuación de la Coral Saraiba del Centro Cívico de Os Mallos, preludio del descubrimiento de la escultura conmemorativa, realizada por el escultor y sobrino del artista, Abel Castiñeiras, seguida de una intervención del propio José Castiñeiras.

'Letras en Os Mallos', actividad previa al 17 de mayo

El acto se enmarca en la programación de 'Letras en Os Mallos', organizada por la Asociación Vecinal Os Mallos Plataforma con la colaboración del Concello da Coruña como antesala de la celebración del Día de las Letras Gallegas.

Tras el acto de homenaje a Castiñeiras, la programación continuó en la calle Ramón Cabanillas con actividades populares abiertas al vecindario, incluyendo una actividad infantil de pintacaras y una sesión vermú amenizada por DJ Pukas.