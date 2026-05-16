El Concello de A Coruña mejora el parque infantil de A Palloza

A Coruña renovará las instalaciones del parque infantil de A Palloza. El Gobierno local avanza con su Plan de barrios 2025-27 y actúa sobre esta área de juegos, que incorporará nuevos equipamientos y aumentará su capacidad hasta las 54 personas usuarias.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, señaló la importancia de esta medida, que permitirá adaptar y remodelar el espacio de juego respecto a su configuración previa, con la instalación de un nuevo pavimento de caucho —que sustituirá al anterior, de arena— y la incorporación de nuevos equipamientos para el disfrute de los niños y niñas.

La previsión de los servicios municipales es actuar sobre una superficie de 210 metros cuadrados para ampliar su capacidad en términos de personas usuarias, hasta las 54 niñas y niños.

Actuaciones en marcha

Se incorporarán dos nuevas estructuras multijuego, con toboganes y columpios, así como varios balancines, con rangos de uso superiores al año de edad.

Las tareas sobre el terreno comenzaron esta misma semana, con el vallado de la zona de trabajo, la retirada de antiguos equipamientos y, ya con la llegada de la maquinaria de obra, los primeros movimientos de tierra.

Noemí Díaz destacó el compromiso del Gobierno local con la modernización de los parques infantiles de la ciudad. En el caso del barrio de Catro Camiños, con la ampliación del espacio de juego de la Fábrica de Tabacos ejecutada en este mismo mandato, y, más recientemente, con la mejora del área infantil de Puga y Parga.

"A esto se suma el nuevo contrato de mantenimiento y conservación de los parques infantiles, que acabamos de licitar y para el que se prevé una inversión de 2,7 millones de euros hasta el año 2028", indicó la edil. Este importe permitirá atender las necesidades de los 223 parques infantiles, áreas biosaludables, pistas multideporte y espacios lúdicos urbanos existentes en A Coruña.