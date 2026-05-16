Arde por completo un restaurante en Sada (A Coruña) durante esta madrugada

Un restaurante de Sada (A Coruña) ha ardido por completo esta madrugada y los bomberos continúan trabajando para refrigerar la zona. Por suerte, no ha habido personas afectadas por el fuego y tampoco ha alcanzado a la corte de animales pegada al local. Se trata del restaurante Caballos Km0, en Carnoedo.

El 112 recibió las primeras llamadas de alerta a través de varios particulares, alrededor de las 23:00 horas de la pasada noche. Según relataba uno de los alertantes, ardía un restaurante en el lugar de Souto, en Carnoedo, en el municipio coruñés de Sada. Añadía que el local estaba pegado a una cuadra con animales en su interior, que se escuchaban muchas explosiones y que también corría peligro un coche que estaba estacionado.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Arteixo y de Betanzos, que al llegar indicaron que el fuego estaba descontrolado; sin embargo, pudieron sacar a los animales y la maquinaria que albergaba el cobertizo. Por fortuna, nadie resultó afectado, aunque, según indicaron los profesionales de extinción, el restaurante ardió por completo y también se vieron afectados los invernaderos que estaban junto al establecimiento de hostelería.

También participaron en el dispositivo la Guardia Civil, la Policía Local y el personal del servicio provincial de incendios. También se informó de la situación al personal del Ayuntamiento y al del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó una ambulancia de manera preventiva.

Con todo, cerca de las 03:00 horas de la madrugada, los Bomberos de Arteixo comunicaron al 112 Galicia que habían finalizado su intervención: todo el local había ardido, excepto la zona donde estaban los animales.

En el lugar permanecían los compañeros de Betanzos refrescando la zona, que tras dar por extinguido el incendio confirmaron que ninguna persona había resultado herida y que se había conseguido salvar la zona de las cuadras que albergaban a los animales.