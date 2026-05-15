Así será el nuevo plan urbanístico de Betanzos (A Coruña): más vivienda protegida y mejor movilidad

Betanzos afronta uno de los debates urbanísticos más importantes de las últimas décadas. El Ayuntamiento llevará este lunes a pleno la aprobación provisional del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), el documento que marcará cómo crecerá la ciudad en los próximos 20 o 30 años y que sustituirá a unas normas subsidiarias vigentes desde 1996.

La alcaldesa, María Barral, defendió este viernes que se trata de "una de las decisiones más importantes que puede adoptar una corporación municipal" porque define "cómo queremos que sea Betanzos dentro de veinte o treinta años".

Según explicó, el nuevo planeamiento busca una ciudad "sostenible, humana, dinámica y adaptada a la realidad del siglo XXI", con protección del casco histórico, más rehabilitación, vivienda accesible, nuevos espacios verdes y refuerzo de servicios públicos.

La vivienda, un eje principal

Uno de los ejes principales será el acceso a la vivienda. El PXOM programa unas 2.065 nuevas viviendas en suelo urbano y urbanizable, a las que se sumarían cerca de otras 1.000 en núcleos rurales, alcanzando una capacidad total próxima a las 3.065.

Además, reserva el 30% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida, lo que permitirá levantar alrededor de 300 pisos de protección oficial, especialmente en ámbitos como O Carregal y A Feira Nova.

El plan también incorpora una estrategia específica para movilizar vivienda vacía, con el objetivo de favorecer la ocupación de más de 450 inmuebles actualmente deshabitados, además de impulsar la rehabilitación del casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural.

El documento prevé una ciudad más compacta, evitando la dispersión urbanística y reforzando el tejido urbano ya consolidado. En paralelo, apuesta por grandes mejoras en movilidad, entre ellas un nuevo puente sobre el río Mendo, que conectará la Rúa do Frade con Francisco Aguiar para mejorar la comunicación entre ambas márgenes.

A ello se sumará una red de itinerarios peatonales y ciclistas que aprovechará paseos fluviales existentes y sumará nuevas conexiones, como las pasarelas previstas en O Coto y la zona de Eroski.

El apartado ambiental

El apartado ambiental es otro de los pilares del nuevo planeamiento. El 77% del término municipal quedará clasificado como suelo rústico protegido, especialmente por zonas inundables y espacios naturales vinculados a la Red Natura 2000, la Reserva de la Biosfera y la ría.

El plan contempla además la ampliación de zonas verdes y paseos fluviales junto a los ríos Mendo y Mandeo, un parque deportivo en Minas de Tiobre, nuevos espacios en A Madalena y una ampliación del paseo del Malecón.

En total, Betanzos pasará a disponer de 270.042 metros cuadrados de zonas verdes, alcanzando 16,3 metros cuadrados por habitante, diez más que en la actualidad.

También habrá un refuerzo histórico de equipamientos públicos, con 24.745 metros cuadrados para nuevos usos administrativos, sociales y culturales, incluyendo la reserva del antiguo edificio de sindicatos, parcelas municipales en Bella Vista y terrenos en O Frade destinados preferentemente a servicios asistenciales para mayores.

Consolidación del Polígono de Piadela

En el plano económico, el PXOM consolida el polígono de Piadela como motor industrial y desbloquea su conexión interna, además de delimitar nuevos sectores terciarios y comerciales en O Carregal con más de 55.000 metros cuadrados para actividad empresarial.

Aceptada la mitad de las alegaciones totales o parciales

El documento llega al pleno tras un largo proceso iniciado en 2018, con 707 alegaciones ciudadanas, de las que el 51% fueron aceptadas total o parcialmente, y después de superar todos los informes sectoriales favorables y la declaración ambiental estratégica.

Si recibe luz verde, Betanzos dará un paso decisivo para dejar atrás tres décadas de planeamiento desfasado y dibujar el modelo de ciudad con el que aspira a crecer hasta superar los 15.600 habitantes en 2040.