El III Encuentro de Alcaldesas reúne en A Coruña a regidoras para pensar sobre feminismo y cultura

A Coruña acoge este miércoles el III Encuentro de Alcaldesas 'Cultura feminista, feminismo en la cultura. Las alcaldesas hablan', que reúne a regidoras de Galicia y de otras ciudades del Estado para compartir reflexiones y experiencias en torno al municipalismo, la igualdad y la cultura.

Esta mañana tuvo lugar la recepción oficial de las participantes en el Palacio Municipal de María Pita, que estuvo a cargo de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. La regidora destacó que "las ciudades avanzan más y mejor cuando compartimos experiencias, cuando tejemos redes y cuando construimos alianzas desde el municipalismo". Además, reivindicó la cultura como "un elemento central de las políticas públicas".

Las alcaldesas participantes firmaron al final del acto la III Declaración de María Pita, como símbolo "del compromiso compartido con la igualdad, el feminismo y el liderazgo de las mujeres desde el ámbito local".

Entre las asistentes al acto estuvieron presentes la alcaldesa de Betanzos y vicepresidenta de la FEGAMP, María Barral; la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés Prieto; la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González; la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán Martín; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; y la alcaldesa de Portugalete, María José Blanco, además de las regidoras gallegas de Camariñas, Cee, Narón, Vimianzo, Redondela, Silleda, Coles, Maceda, Rairiz de Veiga, Ramirás, Guitiriz y Vilalba.

El III Encuentro de Alcaldesas continuará esta tarde en el Club Cámara Noroeste con un programa de mesas redondas y ponencias centradas en el feminismo, la cultura y el liderazgo institucional de las mujeres. A partir de las 16:30 horas tendrá lugar la inauguración oficial con la participación de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; la vicepresidenta de la FEGAMP, María Barral; y la directora general de Igualdad, María Quintiana.