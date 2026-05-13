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Una discusión en Montealto, en A Coruña, moviliza a la policía

El incidente se saldó sin detenidos

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Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional intervinieron este miércoles por la tarde en un incidente en la calle Faro, en el barrio de Montealto, en A Coruña.

Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo.

Según la Policía Nacional, el suceso tuvo lugar sobre las 15:15 horas y se trató de una discusión entre varias personas.

Finalmente, el incidente no se saldó con personas detenidas.