Buscan en Sada (A Coruña) a una mujer de 50 años desaparecida desde este lunes

El Concello de Sada informó de la desaparición de Irene María Mosquera, una mujer de 50 años de edad a la que se vio por última vez este lunes.

Según los datos difundidos por el consistorio a través de redes sociales, la desaparecida mide aproximadamente 1,65 metros y calza un número 38. En el momento de su desaparición llevaba gafas de pasta negras y blancas, además de un piercing en el lado izquierdo de la nariz y otro en el labio. También presenta mechones rojos en el flequillo.

El Concello señala que Irene María Mosquera tiene la piel blanca, cabello negro y ojos castaños, además de acento gallego.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana y piden que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero contacte con la Policía Local de Sada, la Guardia Civil o el 112.