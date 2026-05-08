Las nuevas farolas de los Cantones dividen opiniones en A Coruña mientras avanzan las obras

La remodelación de los Cantones de A Coruña entra en una nueva fase mientras crece el debate ciudadano alrededor de uno de los elementos más visibles del proyecto: las nuevas farolas instaladas en el entorno del Obelisco.

Con buena parte del pavimento de granito ya colocado y las hayas rojas plantadas frente al monumento, el nuevo mobiliario urbano comienza a definir la imagen definitiva de la zona. Entre todos los cambios, el alumbrado público se ha convertido en uno de los aspectos que más comentarios está generando entre los coruñeses.

Las nuevas luminarias apuestan por una estética minimalista, funcional y en tonos gris forja, siguiendo la línea de otras humanizaciones recientes de la ciudad, como la de la calle San Andrés. Además de renovar la imagen urbana, las farolas LED buscan reducir la contaminación lumínica y dar mayor protagonismo visual a las galerías y edificios históricos del entorno.

Sin embargo, no todos los vecinos ven con buenos ojos el cambio. Algunos echan de menos las antiguas farolas ornamentales que durante décadas formaron parte del paisaje de los Cantones y consideran que encajaban mejor con el carácter clásico y señorial del centro de A Coruña.

Nueva fase de las obras

Mientras continúa el debate estético, las obras avanzan hacia una nueva etapa de actuaciones en la zona de Santa Catalina y la calle de la Estrella.

La alcaldesa, Inés Rey, explicó que estos trabajos permitirán completar la pavimentación de Santa Catalina entre Durán Loriga y los Cantones, un tramo que pasará a ser totalmente peatonal para dar continuidad al recorrido a pie entre la plaza de Mina y la calle Real.

Según la previsión municipal, las actuaciones comenzarán el próximo lunes 11 de mayo y obligarán a cortar el tráfico en el acceso a la calle de la Estrella hasta el día 26.

Aun así, el Concello mantendrá el acceso peatonal en todo momento y habilitará una entrada provisional desde San Andrés, a través de la calle Mantelería, para facilitar la carga y descarga de los locales hosteleros y el acceso a garajes.

El corte afectará únicamente a la intersección entre la calle de la Estrella y los Cantones, mientras que la circulación desde Durán Loriga hacia San Andrés continuará operativa.