Condenado en Cerceda (A Coruña) por intentar matar a tiros a su socio en una explotación ganadera

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre por intentar matar a su socio en una explotación ganadera de Cerceda, en unos hechos ocurridos en septiembre de 2024 y que acabaron con disparos con arma de fuego, una persecución y la intervención de la Guardia Civil.

Según recoge la sentencia, el acusado acudió armado a la explotación tras una discusión previa con la víctima y, después de amenazarlo, realizó varios disparos con una pistola semiautomática para la que no tenía licencia.

El tribunal considera probado que actuó con intención homicida, aunque los disparos no llegaron a alcanzar al otro socio, que logró refugiarse tras un muro y alertar al 112.

La resolución judicial señala que el procesado, tras consumir alcohol aunque sin ver afectadas sus capacidades, acudió al lugar con una pistola cargada y llegó a decirle a la víctima: "Voute a poner como un colador".

Posteriormente, efectuó un disparo al aire y otros dos en dirección al hombre mientras este huía por la explotación ganadera buscando protección.

Los magistrados destacan que el acusado persiguió a la víctima con el arma en la mano y continuó la acción incluso cuando el otro hombre ya estaba escondido, gritándole varias veces que asomase la cabeza. Para la sala, toda la secuencia evidencia una clara voluntad de acabar con su vida.

La Audiencia lo condena por un delito de homicidio en grado de tentativa, con la atenuante de reparación del daño, después de que consignase 10.000 euros antes del juicio para indemnizar a la víctima por los daños morales. Además, suma otro año de prisión por tenencia ilícita de armas y queda absuelto del delito de amenazas, al considerar el tribunal que estas quedaron integradas dentro de la propia tentativa de homicidio.

La sentencia también impone al condenado la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella durante diez años. Además, deberá asumir las costas del proceso.