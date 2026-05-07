El gobierno local de A Coruña y el PP se enzarzan tras la sentencia judicial de Nostián

Este miércoles, una sentencia de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de A Coruña ha respaldado la actuación del Concello en su acuerdo con Albada Urbaser, encargada de Nostián, y por el cual se acordó el pago por parte de la concesionaria de 8,3 millones de euros del total de 15 millones pedidos inicialmente, rechazando los recursos presentados por el PP. El asunto ha sido de nuevo objeto de cruce de acusaciones entre el gobierno local y los populares.

Desde María Pita, el portavoz municipal José Manuel Lage ofreció una rueda de prensa en la que puso en valor la negociación por parte del Concello y criticó las actuaciones del PP.

Lage criticó que los populares "mentiron para crear unha realidade paralela. Dicía o señor Lorenzo que esixía anular un acordo lesivo e na súa demanda dicía que se encubría unha renuncia ao cobro de ingresos de dereito público, que son irrenunciables, e que se fixera sen seguir o procedemento legal establecido e que suporía un empobrecemento para a administración e non había beneficio algún para a poboación".

En contraposición, leyendo la propia sentencia que desestima los recursos del PP, el portavoz municipal desmontó estos argumentos.

"Estamos vendo unha vez máis unha actuación por parte do Partido Popular que queda descontada por unha decisión contundente", afirmó Lage, antes de criticar que en su tiempo de gobierno los populares tampoco actuaron en este sentido.

"A realidade é que o Partido Popular gobernou entre o ano 2011 e o 2015 e, a pesar das advertencias do secretario do Concello, que segue a ser o mesmo, cun informe a disposición de todos, foi facultado no seu día, o Partido Popular non fixo nada por cobrar entre o 2011 e o 2015", subrayó sobre un momento en el que Lorenzo ya formaba parte del grupo popular.

A esto, Lage añadió que los informes municipales calculaban una recuperación máxima de 4 millones de euros, pero la estrategia de negociación del gobierno local se centró en doblar esta cantidad "cando non había ningún informe que dixera que tiñamos posibilidades reais de recuperar todas as cantidades entre o 2011 e o tempo no que se fai a liquidación".

Por todo ello, el socialista ha criticado a un PP "montado no bulo e na mentira permanente que intentou acusar a este goberno municipal de empobrecer á administración. O xulgado os puso no seu sitio", lamentando una forma de actuar que no propone "proxectos alternativos".

Para Lage, "isto demostra que non existe alternativa política a Inés Rey e o partido socialista na Coruña".

En contraposición, el portavoz invitó al PP a "facer unha oposición seria e non unha oposición de pandeireta" por una demanda "falsa", citando además otras críticas sin fundamento como la ejecución del Parque do Vixía en Monte Alto.

Lorenzo critica que el acuerdo "será legal pero no ético"

El Partido Popular también se ha pronunciado al respecto esta mañana. En una nota de prensa, el portavoz Miguel Lorenzo asegura que "si soy alcalde, no perdonaré ni un euro de todos los coruñeses a una empresa privadasin una sentencia judicial que obligue a hacerlo, como sí hizo Inés Rey".

El popular reconoce la sentencia judicial, pero matiza que "el juez dice que el acuerdo es legal, pero seguimos creyendo que esa condonación no defiende el interés general de la ciudad. Será legal, pero no ético. ¿Cómo puede Inés Rey perdonar 7,3 M€ de todos los coruñeses a una empresa privada cuando va a tener que hacer recortes por tener un déficit de 9,6 M€?".

Además, el PP sostiene que sus recursos —que pedían que la empresa abonase más de 7 millones de euros adicionales para alcanzar el total de 15 millones reclamados por el Concello— se presentaron en base a recomendaciones de expertos en administración y mantiene la duda sobre en qué beneficia a los coruñeses la condonación de 7,3 millones de euros.