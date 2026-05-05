Una quema provoca un incendio forestal en As Rañas, en A Coruña

Un incendio forestal declarado en As Rañas alertó en la pasada noche a los bomberos de A Coruña. El fuego se notificó hacia las 23:00 horas en una antigua fábrica del entorno de Marineda City y la Tercera Ronda.

El fuego, según explican los bomberos, fue con toda probabilidad intencionado. Su origen parece estar en una quema de unos muebles viejos.

El contacto del fuego con restos de goma adosada a hierros provocó una gran columna de humo y que el propio incendio se viera a distancia.

Afortunadamente, los bomberos controlaron la situación con rapidez y no hubo que lamentar ni personas heridas ni más daños.