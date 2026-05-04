Un tráiler portugués se queda atascado en la calle San Andrés de A Coruña provocando retenciones

Un camión portugués ha provocado retenciones esta mañana en el centro de A Coruña. El conductor del tráiler se quedó atascado al intentar incorporarse a la calle de San Andrés, donde intentó maniobrar a la altura de la iglesia Castrense hacia San Agustín cuando daban las 09:15 horas.

Sin embargo, por las dimensiones del vehículo, el conductor no pudo realizar bien el giro, quedando atascado en este punto y chocando con alguna de las señales verticales de esta zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, que asistieron al camionero mientras maniobraba para salvar el giro. Mientras, debido a una avería, la bocina del propio camión no dejó de sonar, llamando la atención de los paseantes.

El suceso dio lugar a retenciones en la calle de San Andrés, con un atasco que duró unos 15 minutos y se extendió hasta la altura de Santa Catalina. Poco después, la circulación ya se había restablecido con normalidad.