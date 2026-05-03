A Coruña finaliza las mejoras en las calles Suevia, Pascual Veiga, Caballeros y la avenida de Arteixo

El Concello de A Coruña ha finalizado en las últimas semanas diversas actuaciones dentro de su plan de mantenimiento y renovación de calzadas y redes de saneamiento, un programa que se está desarrollando en todos los barrios con el objetivo de responder a los daños existentes y modernizar el viario y los servicios urbanos.

A principios de abril se reabrió al tráfico la calle Suevia, que había permanecido brevemente cortada debido a los trabajos de renovación de la red de saneamiento. En esta vía se instaló una nueva red de PVC y, tras la rápida ejecución de la obra y el curado del hormigón, la calle volvió a estar operativa tanto para vehículos como para peatones.

Además, a lo largo del mes también se completaron otras intervenciones en diferentes puntos de la ciudad. En la calle Pascual Veiga, en el tramo comprendido entre Villa de Negreira y Cuba, se sustituyó la red de saneamiento existente por una más moderna y se incorporó, además, una nueva red de pluviales.

En el aparcamiento del Mercado de Frutas, situado en la avenida de Arteixo, se reemplazó una tubería de hormigón que presentaba daños y se repararon tanto la red de saneamiento como la de recogida de aguas pluviales. En paralelo, también concluyeron los trabajos de renovación de aceras en la calle Caballeros.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, destacó que "el trabajo del Gobierno de Inés Rey es intensivo y a pie de calle, abordando con la misma atención tanto las grandes actuaciones como las más pequeñas". Díaz subrayó además la importancia de escuchar a la ciudadanía para dar respuesta a los problemas cotidianos y mejorar la imagen de los barrios mediante la renovación constante de los elementos urbanos.