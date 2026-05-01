A Coruña inicia este lunes la retirada de la duna de Riazor para preparar el verano

El Ayuntamiento de A Coruña comenzará el próximo lunes 4 de mayo la retirada de la duna de arena situada en la playa de Riazor, una estructura que ha servido como protección del paseo marítimo frente a los temporales del invierno.

Las labores se prolongarán durante al menos 15 días y forman parte del operativo anual de preparación de los arenales de cara a la temporada estival.

La duna, instalada a finales del pasado otoño, fue reforzada durante el invierno tras los daños ocasionados por fuertes borrascas que azotaron la costa coruñesa con vientos de más de 100 kilómetros por hora y oleaje que superó los nueve metros.

Su retirada supondrá un importante despliegue de medios, con maquinaria pesada encargada de mover miles de metros cúbicos de arena a lo largo de los 360 metros de longitud de la estructura.

Además de desmontar esta barrera, el operativo municipal incluye otras actuaciones clave para la puesta a punto de los arenales. Se procederá a desenterrar y revisar duchas y lavapiés, instalar casetas de socorrismo y habilitar espacios de educación ambiental, entre otras intervenciones necesarias para garantizar el uso de las playas en condiciones óptimas.

Desde el área de Medio Ambiente señalan que el objetivo es que todo esté listo para mediados de junio, coincidiendo con el inicio de la temporada alta. La duna de Riazor, que se levanta cada invierno desde mediados de los años noventa tras un temporal que dañó gravemente el paseo marítimo, se ha consolidado como una medida habitual de protección frente a los embates del mar.

Con esta actuación, la ciudad da el primer paso hacia el verano, recuperando la imagen habitual de sus playas y preparándolas para recibir a miles de usuarios en los próximos meses.