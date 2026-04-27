Herido un motorista en A Coruña tras colisionar con un coche

Un motorista ha resultado herido este lunes por la tarde tras colisionar contra un coche en la avenida de Enrique Salgado Torres, en A Coruña.

Según fuentes de la Policía Local el accidente se produjo en la glorieta situada después del túnel, en la intersección con calle General Rubín.

Asimismo, el 112 Galicia, ocurrió sobre las 20:35 horas de esta tarde y señala que, según el alertante, el vehículo llegó a obstaculizar la circulación en la vía.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de atestados y una ambulancia del 061, para trasladar al herido al hospital. Por el momento, se desconocen la gravedad de sus heridas.