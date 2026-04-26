Una pelea en el barrio de Labañou, en A Coruña, se salda sin detenidos

Una pelea entre al menos tres personas ha tenido lugar en la tarde de este domingo en Labañou. Los hechos se produjeron algo antes de las 18:00 horas, en la propia avenida de Labañou.

Aquí un hombre comenzó a agredir a otro, que terminó en el suelo durante la pelea, acusándolo de haberle robado algún efecto personal.

Una tercera persona intentó intervenir entre ambos para poner fin a la discusión, que continuó de manera agresiva.

La pelea motivó que hasta el lugar se desplazasen efectivos de la Policía Local y de la Nacional. Fuentes policiales confirman que ninguna persona implicada necesitó asistencia médica.

Además, como no se registró ninguna denuncia y los hechos finalmente no fueron de gravedad, tampoco fue necesario llevar a cabo ninguna detención.