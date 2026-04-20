El lotero acusado de quedarse la Primitiva millonaria de A Coruña: "Es un milagro que no la tirara a la papelera"

Manuel Reija acudió el 2 de julio de 2012 a su administración de lotería y en San Agustín. Un ritual que llevaba practicando desde hace más de tres décadas. A las 9:30 levantaba la verja y validaba y entregaba premios.

"Esa es mi labor", explicaba él mismo durante su declaración durante el juicio celebrado en los últimos días en la Audiencia Provincial de A Coruña.



Ese día, apenas dos horas después de abrir, ocurrió algo un tanto "inusual". Según contó el acusado, sin faltar a la versión que ha mantenido durante todos estos años, él estaba solo en su oficina cuando se "encontró" un “grupo” de boletos en el mostrador de su administración.

Según su versión, miró alrededor y no vio a nadie. Fue entonces cuando los pasó por la máquina, hasta en dos ocasiones, y en uno de ellos comprobó que había un "premio superior de primera categoría".



"Es un milagro que no tirara ese boleto a la papelera. Normalmente todo lo que encuentro fuera va a la basura, pero en este caso me llamó la atención que estuvieran completamente lisos en el mostrador", explicó.

A día de hoy no recuerda exactamente cuántos resguardos fueron los que "aparecieron", lo que sí sabe es que hubo uno solo que llevó a la delegación: el de los 4,7 millones.

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