Investigan en A Coruña un posible homicidio en Os Mallos, tras aparecer un hombre muerto en su domicilio

Un coche de la Policía Nacional en A Coruña. Enrique Romanos Tardío.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre un posible homicidio tras la muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue hallado el pasado martes, 14 de abril, en su domicilio de la avenida de Os Mallos, en A Coruña.

Según informaron fuentes próximas a la investigación a Europa Press, por el momento no hay ningún detenido por este supuesto crimen.

Desde la Asociación de Vecinos Os Mallos Plataforma insisten en que el suceso se trata de un suceso puntual: "Homicidios poden pasar en calquera lado. Son sucesos puntuais e aislados. E o que pasa de portas para adentro é moi difícil de saber. Hai que deixar investigar a policía".

La unidad que se encuentra realizando la investigación es la de Delincuencia Especializada y Violenta.