Trasladados al Materno de A Coruña una madre y su bebé tras sufrir un accidente de coche en Miño

Aparcar en el Materno: "La concesionaria se hace de oro", denuncian usuarios

Una mujer y su bebé fueron trasladados al Hospital Materno Infantil de A Coruña tras sufrir un accidente en Miño a primera hora de la mañana de este viernes.

La madre conduía por una carretera con coches aparcados a los lados cuando sufrió una salida de vía y terminó chocando contra estos. Debido a la colisión, el vehículo acabó volcando, quedando totalmente al revés en mitad de la calzada.

Por suerte, ni la mujer ni la criatura sufrieron heridas de gravedad. Los bomberos del parque de Betanzos pudieron sacarlos por las ventanillas del coche sin mayor inconveniente.

Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital Materno Infantil, aunque sin presentar lesiones graves.