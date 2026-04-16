La hermana de los acusados de la Primitiva Millonaria de A Coruña: "No tendría huevos de hacer semejante cosa"

“Mi hermano llegó a la delegación diciendo que le acababa de pasar una cosa alucinante. Me dijo que se había encontrado un grupo de boletos en el 'pasamonedas' del mostrador y que, al pasarlos por la máquina, uno salía con premio superior”. Son las palabras de Belén Reija, hermana de los acusados de apropiarse de la Primitiva Millonaria en junio de 2012.

Belén trabajaba en la delegación de loterías de A Coruña junto con su hermano Miguel. "Mi padre era delegado territorial, después de que lo fuera mi abuelo", explicó la testigo en la cuarta sesión del juicio que se está celebrando esta semana en la Audiencia Provincial.

Hija y nieta de loteros, "no dio crédito" a lo que vio aquel día en el que su hermano Manuel apareció por la delegación. "El día 2 comprobé yo en la terminal de la delegación que el boleto daba el premio exacto de 4,7 millones". Antes de eso solo sabían que se trataba de "un premio superior". Lo hizo acompañada de Miguel y Manuel Reija. "Nos quedamos en shock", admitió.



Según cuenta la hermana, Manuel acudió a la delegación con un grupo de boletos que "se había encontrado". "Era algo totalmente inusual", insistía la hermana. A sus espaldas Manuel escuchaba atentamente el relato. Su hermano, Miguel, no pudo estar presente hoy en la vista por problemas de salud. Aun así, la versión parecía que coincidía con la que siempre contaron los dos acusados.



"Mi hermano le dijo que lo volviera a llevar a la administración por si vuelve alguien a buscarlo", explica. Algo que no coincide con el procedimiento habitual. Cuando se trata de premios superiores, la delegación tiene la obligación de custodiar los boletos. Aun así fue lo que hicieron, porque según insistía Belén, "era una situación completamente inusual".

A preguntas de la defensa de Miguel, Belén respondió ante la sala algo que dejó a todos completamente atónitos: "Ninguno de mis hermanos tiene una mente conspiranoica. Miguel no tendría huevos de hacer semejante cosa",añadió en su declaración.