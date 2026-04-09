Un incendio afecta a parte de una nave industrial en el polígono Espíritu Santo, en Sada (A Coruña)

Un incendio afecta a parte de una empresa en el polígono Espíritu Santo, en Bergondo (A Coruña) SEM Oleiros

Una nave industrial situada en el polígono del Espíritu Santo, en el municipio coruñés de Sada, sufrió un incendio en la madrugada de este jueves. El fuego se declaró sobre las 01:00 horas, cuando el 112 recibió el aviso. Los bomberos controlaron las llamas sobre las 02:00 horas y todavía trabajan en la zona enfriando puntos calientes.

Según indica la central de emergencias, un particular alertó a primera hora de la madrugada de la presencia de mucho humo en el interior de una empresa situada en la carretera N-VI. Se trata de la multinacional Trison, dedicada a la venta de pantallas gráficas y paneles.

La mitad de la nave quedó afectada, con daños en parte del techo y de las instalaciones. No se registraron daños personales.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de bomberos de Betanzos, Arteixo, A Coruña y Oleiros. Los equipos estuvieron trabajando en el punto la mayor parte de la noche hasta controlarlo y que, en estos momentos, continúan allí realizando labores de enfriamiento. También participaron en la operación agentes de la Guardia Civil y personal de Protección Civil.