Herido un motorista en A Coruña tras impactar contra un coche en la avenida de Monelos

Un motorista resultó herido este martes al mediodía tras impactar contra un coche en la Avenida de Monelos, en A Coruña. El siniestro tuvo lugar sobre las 13:43 horas.

El impacto se produjo cuando los vehículos circulaban en dirección bajada por la avenida hacia la rotonda de Monelos, donde el motorista resultó herido, lo que obligó a trasladarlo al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC). Por el momento se desconoce la gravedad de sus heridas.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y técnicos de Urxencias Sanitarias, que procedieron a trasladar al herido hasta el centro hospitalario coruñés.