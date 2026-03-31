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Herido un motorista en A Coruña tras impactar contra un coche en la avenida de Monelos
Fue trasladado por los servicios de emergencias al CHUAC. Por el momento, se desconoce la gravedad de sus heridas
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Un motorista resultó herido este martes al mediodía tras impactar contra un coche en la Avenida de Monelos, en A Coruña. El siniestro tuvo lugar sobre las 13:43 horas.
El impacto se produjo cuando los vehículos circulaban en dirección bajada por la avenida hacia la rotonda de Monelos, donde el motorista resultó herido, lo que obligó a trasladarlo al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC). Por el momento se desconoce la gravedad de sus heridas.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y técnicos de Urxencias Sanitarias, que procedieron a trasladar al herido hasta el centro hospitalario coruñés.