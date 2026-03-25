Un hombre de 81 años, herido grave en A Coruña tras ser atropellado en el polígono de A Grela

Un hombre de 81 años ha resultado herido de gravedad este mediodía tras ser atropellado por un turismo en el entorno del polígono industrial de A Grela.

El suceso se produjo alrededor de las 13:00 horas, cuando el varón intentaba cruzar la calzada en una zona no habilitada para peatones.

El impacto tuvo lugar en la calle Galileo Galilei, en dirección a Severo Ochoa, a la altura del campo de fútbol de Grela 1.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, que se encargaron de regular el tráfico y esclarecer las circunstancias del accidente, así como una ambulancia del servicio de emergencias 061.

Tras una primera atención en el lugar del atropello, el herido fue trasladado en estado grave al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).