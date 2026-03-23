Localizado el conductor que destrozó un panel publicitario en A Coruña: 71 años y alcoholemia elevada

La Policía Local de A Coruña ha localizado al autor del siniestro sucedido ayer pasadas las seis de la tarde en la Avenida do Porto, cuando un coche impactó de forma violenta contra un elemento estático de publicidad, destrozándolo por completo.

El autor de los hechos fue un hombre de 71 años, que una vez practicadas las pruebas correspondientes de alcoholemia, arrojó una tasa positiva, elevada y por encima del límite para ser considerado delito penal.

Será precisamente el juzgado quien continúe con la instrucción del caso tras recibir el atestado policial.

Los bomberos procedieron a retirar los cristales y a asegurar la zona.

Un accidente causa retenciones esta mañana delante del Fernando Wirtz

Esta mañana, un choque entre dos vehículos causó una retención cercana a los cuarenta minutos. El accidente tuvo lugar a las 11:40, en sentido entrada de la ciudad, e inutilizó uno de los carriles de circulación.