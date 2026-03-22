Cambre (A Coruña) mete la quinta marcha: acelera pagos atrasados y reorganiza su plantilla municipal

El Ayuntamiento de Cambre, en A Coruña, ha puesto en marcha un paquete de medidas orientadas a poner al día la situación laboral de su personal y mejorar el funcionamiento interno de la administración local.

Entre las actuaciones más inmediatas figura la regularización de cantidades pendientes vinculadas a subidas salariales recientes.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, confirmó que las nóminas ya incluyen las actualizaciones correspondientes a los últimos ejercicios, y que ahora se procederá a abonar los importes atrasados. "La previsión es que antes de que finalice marzo todo quede regularizado", señaló.

Desde el gobierno municipal subrayan que este paso responde a reclamaciones históricas del personal, que llevaba tiempo demandando una solución a estas diferencias retributivas.

En palabras de la regidora, "estamos resolviendo asuntos que llevaban demasiado tiempo pendientes y avanzando hacia una administración más equilibrada con sus trabajadores".

Reactivar el ayuntamiento con cuatro ediles

En paralelo, el consistorio ha retomado la actividad de varios órganos internos que llevaban años sin reunirse. Se han reactivado comisiones fundamentales como la paritaria, la de productividad y la del plan de pensiones, consideradas clave en la gestión de las condiciones laborales del personal municipal.

Otro de los frentes abiertos ha sido la tramitación de ayudas sociales de ejercicios anteriores que aún no se habían resuelto. Estos expedientes, correspondientes a 2022 y 2023, se encuentran actualmente en revisión, con el objetivo de darles salida definitiva en las próximas semanas.

Además, el Ayuntamiento ha constituido una mesa técnica para avanzar en la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Este proceso busca adaptar la estructura municipal a las necesidades actuales, mejorando la organización de los recursos humanos y la eficiencia del servicio público.

El gobierno local insiste en que todas estas iniciativas forman parte de una hoja de ruta clara: corregir situaciones arrastradas durante años, reforzar la estabilidad laboral y garantizar los derechos del personal municipal.