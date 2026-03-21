Un incendio en el edificio conflictivo de Ronda de Outeiro, en A Coruña, deja a dos heridos en el hospital

Un incendio registrado a las 7:43 de este sábado en una vivienda de la Ronda de Outeiro, en A Coruña, obligó a movilizar a los bomberos del parque de Agrela, en un edificio conflictivo.

El fuego se inició en una habitación del primer piso, posiblemente en un colchón, lo que provocó una intensa acumulación de humo en el interior del inmueble.

Los bomberos actuaron con rapidez para sofocar las llamas, empleando agua para extinguir el incendio y evitando así su propagación a otras estancias de la vivienda.

La intervención se centró también en la ventilación tanto del domicilio afectado como del cañón de escaleras, que quedó completamente inundado de humo.

En el operativo participaron tres vehículos y un total de nueve bomberos, que lograron controlar la situación en pocos minutos. A pesar de ello, dos personas tuvieron que ser trasladadas por inhalación de humo, aunque en principio su estado no reviste gravedad.

Además del cuerpo de bomberos, en el lugar también intervinieron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, que colaboraron en la gestión del suceso y en la seguridad de la zona.

Más actuaciones

Horas antes, durante la madrugada, los servicios de emergencia realizaron otra actuación en la ciudad, en la calle Faro, donde llevaron a cabo una apertura forzada de una vivienda a petición del 092, en el marco de una asistencia técnica.