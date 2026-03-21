Diecisiete desalojados tras el incendio en el edificio conflictivo de Ronda de Outeiro, en A Coruña

El incendio declarado esta mañana, a las 7:37, en el número 137 de Ronda de Outeiro, en A Coruña, no ha sido uno más. Los primeros indicios apuntan a que el fuego se originó en un colchón del primer piso, lo que ocasionó una humareda muy espesa que acabó enviando al hospital a dos personas.

Fuentes vecinales han contado hasta 17 personas desalojadas de un edificio conflictivo, donde oficialmente no existe ocupación pero sí viviendas en dudoso estado subarrendadas en condiciones precarias.

Los primeros incidios, el colchón a la escalera

Los hechos tuvieron lugar a las 7:37 de la mañana. A esa hora, presuntamente, el morador del primer piso empezó a fumar y causó el incendio en un colchón.

Tras ver que el colchón ardía, en vez de aislar el colchón en una habitación o tirarlo a la vía pública, lo trasladó con rapidez al cañón de escaleras, ocasionando un tapón para el resto de personas que residen en las viviendas superiores y la humareda en ese lugar.

Inspección a finales de año y requerimiento al propietario

En el mes de octubre de 2025, tras meses de quejas de los vecinos del entorno, se llevó a cabo una intervención policial para comprobar las condiciones del edificio.

El resultado de esa inspección permitió requerir al propietario para que adoptase las medidas necesarias de seguridad y limpieza, en zonas comunes muy deterioradas. Hoy, esas zonas han amanecido llenas de humo.

Un apuñalamiento en 2025

En este mismo edificio, en 2025, se produjo un apuñalamiento entre "compañeros de piso", que obligó a la intervención de la Policía Nacional.