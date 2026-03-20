Robos en trasteros de la avenida de Oza en A Coruña: la Policía Nacional investiga tres denuncias

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación por varios robos registrados en trasteros situados en el número 36 de la avenida de Oza, en A Coruña.

Según fuentes policiales, hasta el momento se han interpuesto tres denuncias relacionadas con estos hechos, ocurridos en la madrugada del 17 al 18 de marzo. Por ahora, no ha trascendido con exactitud qué objetos fueron sustraídos del interior de los trasteros afectados.

Las primeras pesquisas apuntan a que el autor o autores de los robos habrían accedido al edificio y forzado las cerraduras de varios trasteros, logrando así llevarse distintas pertenencias almacenadas por los vecinos.

Los agentes trabajan ahora para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables, en un caso que sigue bajo investigación.