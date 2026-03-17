Un tejado que se vino abajo, causa del accidente de A Coruña que provocó un fallecido ayer en un instituto

Un tejado que se vino abajo en el marco de unas actuaciones de limpieza en la cubierta del IES Agra do Orzán ha sido la causa del accidente laboral que causó el fallecimiento de un operario ayer.

Según fuentes cercanas a la investigación, el juzgado ya ha sido informado de los hechos, en un proceso que investiga la Policía Nacional.

La Consellería de Educación indicó que las tareas que se estaban ejecutando no son de su ámbito y que se trata "de una persona que el centro contrataba habitualmente para pequeñas tareas de mantenimiento", mostrando sus condolencias y trasladándose al centro para apoyar en todo lo necesario.

El IES, por su parte, ha trasladado en un comunicado hecho público en su página web sus "más sinceras condolencias y todo nuestro afecto a su familia, amistades y personas allegadas", a la par que se unen "al dolor por esta trágica muerte y manifestamos nuestro respeto y solidaridad ante un suceso que nos conmueve profundamente".

Del mismo modo, el centro educativo pide que se respete "la intimidad y el duelo de la familia y de la comunidad educativa".

El 112 Galicia recibió un aviso un poco antes de las 18:00, indicando que un hombre se había precipitado tras desprenderse el tejado al que estaba subido.

Tras acudir el 061, solo pudieron certificar su fallecimiento.