La lluvia continúa cayendo este sábado en A Coruña, aunque mejorará por la tarde.

La lluvia continúa cayendo este sábado en A Coruña, aunque mejorará por la tarde. Quincemil

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La lluvia continúa cayendo este sábado en A Coruña, aunque mejorará por la tarde

El litoral costero se encuentra en alerta amarilla por temporal con olas de más de cuatro metros

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La lluvia que volvió a caer el pasado viernes continúa este sábado en A Coruña, especialmente en forma de llovizna. MeteoGalicia prevé que esta tónica se mantenga durante toda la mañana y que mejore por la tarde, cuando las precipitaciones se retirarán hasta las primeras horas del domingo.

Aitor y Alberto Prieto, propietarios de El de Alberto

La alerta naranja por temporal costero activada por la Aemet en la tarde de ayer quedó desactivada a las 09:00 horas, quedando rebajada a amarilla por olas de más de cuatro metros. El aviso dejará de estar activo a partir de las 18:00 horas.

Con todo, la previsión para este sábado y domingo es que las temperaturas oscilen entre los 11 y 15 grados, mientras que el lunes las mínimas descenderán notablemente hasta situarse en torno a los 9 grados.

El domingo, por su parte, continuará la inestabilidad, con precipitaciones leves en forma de llovizna. El lunes regresará el sol con nubes y claros, por la mañana, y cielos despejados por la tarde.