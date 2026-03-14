La lluvia continúa cayendo este sábado en A Coruña, aunque mejorará por la tarde. Quincemil

La lluvia que volvió a caer el pasado viernes continúa este sábado en A Coruña, especialmente en forma de llovizna. MeteoGalicia prevé que esta tónica se mantenga durante toda la mañana y que mejore por la tarde, cuando las precipitaciones se retirarán hasta las primeras horas del domingo.

La alerta naranja por temporal costero activada por la Aemet en la tarde de ayer quedó desactivada a las 09:00 horas, quedando rebajada a amarilla por olas de más de cuatro metros. El aviso dejará de estar activo a partir de las 18:00 horas.

Con todo, la previsión para este sábado y domingo es que las temperaturas oscilen entre los 11 y 15 grados, mientras que el lunes las mínimas descenderán notablemente hasta situarse en torno a los 9 grados.

El domingo, por su parte, continuará la inestabilidad, con precipitaciones leves en forma de llovizna. El lunes regresará el sol con nubes y claros, por la mañana, y cielos despejados por la tarde.